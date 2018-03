Torino in crisi. Ma Luca Ceppitelli, che sabato 31 dovrà vedersela dalle sue parti con Belotti, non si fida. “Non dobbiamo guardare in casa degli altri – avverte il difensore rossoblù prima di cimentarsi nella partita dei fornelli insieme ai compagni Faragò e Pavoletti sotto la guida dello chef-coach Roberto Valbuzzi – noi dobbiamo affrontare la gara con il giusto atteggiamento guardando al nostro lavoro. Chiaro che loro verranno qui agguerriti, ma a noi i punti in casa servono come il pane”.

Ceppitelli da due anni abituato a parlare anche portoghese in difesa. Con due campioni, prima Bruno Alves e ora Castan. “Un piacere stare insieme a giocatori così importanti – confessa – è un valore aggiunto per me e per la squadra. Castan? Oltre che per le qualità che tutti conoscono, mi ha colpito per il suo vigore e carattere”.

Cagliari reduce dalla rocambolesca vittoria nel recupero a Benevento. “Una vittoria che ci ha dato la giusta carica – sottolinea il difensore – ma anche la sosta è stata importante per ricaricare le pile e preparare la prossima sfida nel migliore modo possibile. Fa sempre bene. Anche perché abbiamo un bel filotto di partite da affrontare”.

