Continua il tour di ComuniKart 2018, il salone della comunicazione, che dopo il successo di Palermo e il grande esordio di Roma, arriva a Cagliari il 7 e l’8 aprile presso il Quartiere Fieristico di Viale Diaz.

Un evento che continua ad esplorare e abbracciare il mondo della comunicazione, a cui corrisponderà un variopinto numero di aziende espositrici in cui sarà possibile trovare gadget pubblicitari, abbigliamento personalizzato, tecnologie per la stampa, materiale di consumo per digitale, software e tutte le novità del settore della comunicazione e del marketing.

Un meeting point che collega le nuove tecnologie e materiali collegati al settore della comunicazione e della pubblicità, dove conoscere le ultime tendenze, prodotti e servizi innovati, ed interfacciarsi direttamente con i protagonisti dell’intera filiera produttiva, beneficiando della consulenza di personale esperto che saprà illustrare i diversi vantaggi e la ricca proposta merceologica.

Questo darà modo al visitatore di conoscere ed approfondire tutto ciò che è di suo interesse, di confrontarlo e valutarlo come non è possibile fare in altre situazioni. Verrà inoltre coinvolto nella scoperta delle novità e nelle attività di formazione e informazione.

