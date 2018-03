“La guerra siriana rappresenta una delle più grandi tragedie del nostro tempo. Quanto andato in onda domenica 25 marzo a Che Tempo Che Fa, in particolare durante l’intervento del saggista Roberto Saviano, che non è né un professore di relazioni internazionali né un giornalista esperto di Medio Oriente, non sia tollerabile”. È il testo di un’appello della testata oltrelalinea.news contro la disinformazione Rai sulla Siria. “Per analizzare tale complesso conflitto per procura che dura da 7 lunghi anni – continua la nota – occorrono competenza, preparazione e uno sguardo non fazioso e il più possibile oggettivo sui fatti”.

“Riteniamo che una vicenda simile non possa essere trattata senza contraddittorio e con tesi precostituite né con troppa enfasi e in maniera unilaterale. Pensiamo altresì che un servizio pubblico come quello della Rai debba il più possibile fornire un’informazione bilanciata e sopra le parti. Quello che abbiamo visto è un monologo senza contraddittorio che non fa un buon servizio all’informazione”.

