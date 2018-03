Si è insediato il nuovo comandante della Polizia ferroviaria di Sassari. È Mariano Delogu, sassarese di 45 anni, arrivato direttamente dalla Scuola di formazione per ispettori di Piacenza, dopo una esperienza professionale maturata in vari settori. Delogu è stato arruolato nella Polizia di Stato nel 1993, ha prestato servizio per molti anni nella Squadra mobile, prima a Nuoro, poi a Sassari, partecipando a diverse operazioni e specializzandosi in attività di contrasto a rapine, omicidi e soprattutto a sequestri di persona. Il neo comandante della Polfer, che negli ultimi tre anni ha lavorato alla Procura di Sassari in stretta collaborazione con la pm Cristina Carunchio, avrà al suo fianco come vice Marco Floris, 37enne di Oristano, arrivato a Sassari dopo un periodo formativo alla Scuola per ispettori di Nettuno.

