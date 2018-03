È meningite B, lo stesso ceppo di quella riscontrata al 19enne di Gesico in cura al Policlinico di Monserrato, quella riscontrata sul giovane di 21 anni (e non di 18 come inizialmente appreso) attualmente ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari.

“È grave e la prognosi è riservata – fanno sapere dall’Ats-Assl Cagliari -. Si tratta di una setticemia da meningococco. Il Servizio di Igiene e Sanità pubblica ha già avviato tutte le procedure previste dal caso”. Rimane ancora da accertare, invece, se la donna di 40 anni ricoverata nel reparto di Rianimazione del Brotzu sia effettivamente affetta da meningite. Si attendono le analisi.

