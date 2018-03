Il nostro Luigi Datome, stella mondiale del basket che dal 2015 gioca al Fenerbahçe di Istanbul dopo essere cresciuto nelle giovanili della Santa Croce di Olbia passando per l’esperienza nella NBA prima a Detroit e poi a Boston sembrava essere diventato un personaggio della serie “Simpson”, infatti nella serata di ieri ha pubblicato un post su Facebook:

“Un sogno essere tra i protagonisti di un episodio dei Simpson sul basket europeo – scrive il cestista olbiese – vedermi seduto su quel divano è una gioia indescrivibile. Grazie anche a Rino Russo che mi ha disegnato dall’Italia”.

Ma questa mattina lo sportivo ha dovuto chiarire spiegando che non era un immagine dei Simpson:

“Ciao a tutti! Cavolo che delirio che si è creato per una mia foto in modalità Simpson! Ho scritto che è un sogno essere in una puntata dei Simpson ed effettivamente rimarrà un sogno! Il post di ieri è come vi ho detto un disegno di Rino Russo, e (purtroppo) non ha nulla a che vedere con i Simpsons veri! Grazie come al solito a tutti per l’affetto che mi avete dimostrato ma anche per la fiducia che avete in me!”

Rimane però come dice bene lo stesso Datome un grandissimo affetto dal pubblico italiano che ha invaso la pagina Fb del cestista condividendo in massa la foto.

