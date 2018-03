Si svolge a Seulo dal 14 al 15 aprile la sagra “S’Orrosa e Padenti”. La manifestazione, giunta alla sua 12esima edizione, prevede diverse iniziative collaterali – che promuovono i prodotti locali, l’agricoltura e l’artigianato – in programma nel centro storico del paese.

Per l’occasione sono allestiti degli spazi attrezzati; le cantine e altri locali tradizionali vengono aperti al pubblico.

Nel corso dell’evento si ha la possibilità non solo di conoscere ma anche di acquistare i prodotti tipici del territorio barbaricino.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere il paese attraverso il suo patrimonio storico, culturale e paesaggistico.

Tutti gli anni la sagra è promossa da personaggi di spicco regionali in qualità di padrini o madrine. E’ il caso di Piero Marras, Maria Luisa Congiu, Tenores Neonelli, Cordas et Cannas e Maria Giovanna Cherchi. Quest’anno è la volta del presentatore Giuliano Marongiu e del poeta sardo Bernardo Zizi.

“S’Orrosa e Padenti” è organizzata dall’associazione culturale “Su Scusorgiu onlus”, dall’Ecomuseo dell’Alto Flumendosa, dall’omonimo comitato, dal Comune di Seulo, dall’A.T. Pro loco Seulo e Andalas, in collaborazione con il Coro femminile “S’orrosa ‘e Padenti”, con il Coro maschile “Perdedu”, con l’agenzia Fo.Re.S.T.A.S. e con l’A.C. “Sonusu e arregodusu de Barbagia”.

Il programma

Sabato 14 aprile, dalle ore 9:30 fino alle 22:00, apertura area espositiva dei prodotti locali nel centro storico del paese.

Ore 11:00, escursione sui prati di peonie presso “Funtana ‘e su Predi” e visita guidata alle “Domus de Janas”, grotte carsiche Seulo, (solo su prenotazione, tel. 3284979486).

Ore 11:30, Laboratorio artigianale di formaggio “Su fundagu de Mesu Imbudu”, nel centro storico.

Ore 12:00, Laboratorio artigianale del tappeto sardo, presso piazza Genneria.

Ore 16:00, prima edizione del convegno “La fitoterapia, s’orrosa e padenti, regina tra le erbe nostrane”, a cura di Dott.ssa Carta Manuela, in piazza Pietro Nenni (“Sa Omu Cumuna Eccia”).

Ore 17:30, Sa lissia, rievocazione della lisciva, il bucato con la cenere. Segue il Laboratorio del sapone sardo a cura di “BHIA cosmesi naturale”, presso piazza Pietro Nenni (“Sa omu Cumuna Eccia”).

Ore 18:00, esibizione del coro polifonico maschile “Mediana” di Mena Sardo, in piazza Genneria. Segue esibizione itinerante nel centro storico.

Ore 18:30, presentazione del gruppo folk “San Cosimo e Damiano” di Seulo, esibizione dei sonadoris de launeddas, in s’arregodu de Tziu Editu Murgia. Segue esibizione itinerante nel centro storico. La giornata si conclude alle ore 21:30, in piazza Genneria, per una serata musicale con il maestro Vito Marci.

Domenica 15 aprile, dalle ore 9:30 fino alle 22:00, apertura area espositiva dei prodotti locali nel centro storico del paese.

Ore 10:30, in piazza Genneria si tengono i laboratori del torrone, svolto dal torronificio Puddu di Seulo, dei dolci tipici seulesi – su picchirittu e su pistoccu ‘e nuxi – a cura del Dolcifico Secci del paese, de “is scarranfiausu” e de “is culurgionis seulesus”, a cura dell’Ecomuseo dell’Alto Flumendosa e della Pro Loco di Seulo.

Ore 11:00, presso “Sa Funtana ‘e su Predi”, escursioni sui prati di peonie e visita guidata alle “Domus de Janas”, grotte carsiche Seulo, (solo su prenotazione, tel. 3284979486).

Ore 11:00, presentazione del coro femminile “S’orrosa ‘e Padenti”, in piazza Genneria, segue esibizione itinerante lungo le vie del centro storico.

Ore 11:30, Santa Messa presso la Chiesa Beata Vergine Immacolata.

Ore 16:00, rievocazione di “Sa Coia antiga seulesa” presso il centro storico. Il corteo nuziale sfila in vestito tradizionale seulese, accompagnato da coppie con abiti tradizionali di Musei, Belvi, Desulo, Assemini, Villasor, Gadoni, Budduso’ e Samugheo. Si uniscono alla sfilata anche i “sonadoris de launeddas” e il coro polifonico maschile “Perdedu Seulo”. Segue esibizione itinerante.

Ore 17:30, in piazza Genneria, i saluti dei padrini della manifestazione: il presentatore Giuliano Marongiu e il poeta sardo, Bernardo Zizi. Segue esibizione della giovane promessa Manuela Floris di Desulo.

Ore 18:00, esibizione delle maschere Boes e Merdules di Ottana, presso piazza Genneria.

Ore 18:30, la serata animata con musica e balli tradizionali dal dj Mauro Agus e da su sonatori ‘e sonettu, Michael Fulgheri, di Desulo, in piazza Genneria.

