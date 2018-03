Dal 3 aprile al via la vendita dei biglietti per la 362/a Festa di Sant’Efisio.

Sono, infatti, stati approvati i prezzi dei biglietti di accesso alle tribune che verranno allestite il 1 maggio 2018. Si pagheranno 30 euro per la tribune coperte in via Roma lato palazzo Vivanet (tribuna n. 1) e in via Roma fronte palazzo Civico (tribuna n. 4), per circa 770 posti a sedere. Sempre 30 euro costeranno i posti nella tribuna coperta con la pedana riservata alle persone con disabilità motorie in via Roma fronte palazzo Vivanet (tribuna n. 3), per circa 190 posti a sedere di cui circa 30 posti nella pedana. L’accesso sarà consentito con unico biglietto alla persona con disabilità motoria e al proprio accompagnatore.

Biglietti da 25 euro per accedere alla tribuna di fronte al largo Carlo Felice (tribuna n. 5), dislocata nell’incrocio nello spazio tra i due semafori della via Roma, per circa 400 posti a sedere, mentre 15 euro costano i ticket per la tribuna da 370 posti in piazza Matteotti,(tribuna n. 2). Sempre 15 euro per la tribune in piazza del Carmine di fronte alle Poste (tribuna n. 6, 7, 8 e 9), per circa 1200 posti a sedere. La vendita al pubblico potrà essere effettuata on line o al Box Office di Viale Regina Margherita. Dal 3 al 13 aprile, ai biglietti acquistati da tour operator, agenzie di viaggio e strutture ricettive presenti a Cagliari, sarà applicata una riduzione del 15% sul prezzo.

