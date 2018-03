“Condanniamo queste modalità violente che non condividiamo e non ci appartengono, perché denunciano viltà e prevaricazione”. Così la rettrice dell’Università di Cagliari, Maria Del Zompo, dopo le scritte ingiuriose comparse sui vetri dell’aula magna della facoltà di Ingegneria nei confronti di Giacomo Cao, docente e presidente del Distretto aerospaziale della Sardegna.

“Si può dialogare e discutere nelle forme giuste – spiega Del Zompo – Quelle utilizzate contro il professor Cao non sono democratiche e non ci appartengono. Abbiamo sempre dialogato con tutti: dovunque c’è la possibilità di fare ricerca e cultura il nostro Ateneo c’è e deve esserci, pronto a confrontarsi su tutto e con tutti con le giuste modalità”.

“Nella nostra mission – prosegue la Rettrice – c’è il dovere di essere inclusivi e aperti a tutte le opportunità di ricerca che tutte le istituzioni pubbliche e private ci offrono, nell’ottica irrinunciabile di una ricerca che fa crescere la conoscenza di tutti”. Ferma condanna del gesto anche da parte del segretario generale della Cgil Michele Carrus. “Esprimiamo tutta la nostra solidarietà ma anche il sostegno affinché il prof. Cao continui nel suo lavoro per consolidare un settore strategico per la Sardegna, quello aerospaziale – ha commentato il sindacalista – Arrivare all’intimidazione di uno scienziato, per giunta diffondendo notizie false, è un atto ignobile che va isolato e respinto da tutti, soprattutto da quanti condividono davvero le ragioni del pacifismo e dell’amicizia tra i popoli”.

