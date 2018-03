Accesso al credito più agevole per le piccole imprese artigiane: sarà l’effetto di una delibera approvata dalla Giunta su proposta dell’assessora a Turismo, artigianato e commercio, Barbara Argiolas.

“Si tratta di misure di sostegno sul versante dei contributi in conto capitale per le operazioni con leasing e la riduzione dei costi di garanzia – ha spiegato – erano interventi molto attesi dalle imprese artigiane, che la Regione vuole mettere nelle condizioni di investire per crescere e consolidarsi sui mercati”.

Le misure sono due: la prima prevede l’introduzione del contributo del 10% a fondo perduto anche sugli investimenti fatti con locazione finanziaria. La seconda invece riguarda il contributo per le spese di garanzia, qualora l’investimento per cui si chiede l’agevolazione finanziaria viene garantito almeno al 50% da un Confidi.

“Saranno immediatamente operative a partire dall’1 aprile – ha annunciato l’assessora – anche grazie al rinnovo per un altro triennio della convenzione con Artigiancassa, che verrà firmato nella giornata di domani e per il quale la finanziaria regionale ha stanziato 6 milioni di euro”.

