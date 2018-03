Il progetto “Melampo al Nido” compie 10 anni e investe sul futuro per garantire l’accesso ai servizi comunali 0-3 anni ai bambini disabili, grazie alla collaborazione fra il Comune di Sassari e la Assl sassarese.

Oggi a Palazzo Ducale l’assessora alle Politiche educative, infanzia, giovani e sport Alba Canu e Gianfranco Aresu, responsabile dell’Uonpia (Unità operativa di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza) dell’Assl di Sassari hanno firmato il nuovo protocollo d’intesa che specifica i reciproci impegni delle parti a garanzia di una reale integrazione delle azioni educative e sanitarie che accompagnano i percorsi di crescita dei bambini e delle loro famiglie, ciascuno secondo le proprie competenze.

Dal 2005/2006 il progetto “Melampo al Nido” ha accolto 166 famiglie e bambini, di cui 89 con rapporto individualizzato, cioè adatto per ogni singolo bambino. Quattro bimbi hanno frequentato i servizi 0-3 del Comune per 4 anni, 19 per tre anni, 56 – di cui 4 ancora frequentanti – per due anni e 87 – 20 ancora frequentanti – per un solo anno.

“Le patologie di questi bimbi e bimbe spesso iniziano a essere riconoscibili solo nei primi anni di vita e difficilmente dai primissimi mesi. I dati dimostrano quanto siano importanti la presa in carico il prima possibile e l’inserimento dei piccoli in un percorso che integra l’ambito educativo con quello sanitario”, hanno spiegato i coordinatori del progetto.

