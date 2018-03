Ultimi dieci mesi di legislatura, legge urbanistica, le eventuali correzioni alla riforma sanitaria: saranno i temi all’ordine del giorno della prossima riunione del gruppo del Pd in Consiglio regionale, in programma giovedì 29 marzo alle 10.30 e alla quale prenderà parte anche il presidente della Regionea, Francesco Pigliaru.

Il gruppo guidato da Pietro Cocco si è già riunito per discutere del lavoro da fare da qui alle regionali del 2019, partendo dal dato della sconfitta elettorale del 4 marzo. Alla luce della batosta, spiega Cocco, “serve un bagno di umiltà, essere consapevoli del fatto che la gente, col voto, è capace di fare sintesi più di quanto non lo facciano i partiti.

Ieri abbiamo dialogato su un piano di intervento e adesso non possiamo che coinvolgere il presidente Pigliaru nella discussione”. Sulle cose da fare nell’ultimo anno di legislatura il governatore ha già le idee chiare: sabato, in occasione di una convention del Campo progressista, ha parlato della necessità di “valorizzare ciò che è stato fatto e di correggere e mettere in atto ciò a cui abbiamo dedicato meno tempo”.

