Definire i programmi operativi e di promozione per l’avvio e lo sviluppo dei traffici crocieristici nel porto di Oristano. E’ l’obiettivo del tavolo tecnico costituito con un protocollo d’intesa sottoscritto tra il Consorzio industriale, la Provincia, la Camera di Commercio e i Comuni di Oristano e Santa Giusta insieme con l’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna rappresentata dal presidente Massimo Deiana.

Il tavolo avrà il compito di coordinare e condividere le rispettive attività operative di comunicazione e di marketing. Soddisfatta l’amministrazione comunale. “E’ il primo passo concreto – spiega – dopo la missione in Florida, a Fort Lauderdale, per il Seatrade Cruise Global, la più importante fiera mondiale del settore, durante la quale sono state poste le basi per l’avvio di un rapporto di collaborazione con le maggiori compagnie crocieristiche operanti nel Mediterraneo”.

“Le opportunità di sviluppo turistico ed economico sono evidenti – commentano i sottoscrittori dell’intesa – e mai come questa volta esiste una reale volontà di lavorare concretamente e in maniera coordinata per il raggiungimento di questo risultato”.

