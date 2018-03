I Carabinieri di Nuoro hanno arrestato un 60enne, sottoposto alla sorveglianza di speciale Pubblica Sicurezza e con l’obbligo di soggiorno nel Comune di Nuoro, con numerosi precedenti penali per reati in materia di stupefacenti, riciclaggio, tentata rapina, detenzione illegale di armi e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’ordine di cattura è stato emesso dalla Procura di Nuoro. L’uomo nel 2014 era stato arrestato e portato in carcere poiché coinvolto in un vasto traffico di stupefacenti, insieme ad altri complici. Alla banda era stata imputata anche una tentata rapina e il porto abusivo di armi. L’uomo, che già in passato si è trovato agli arresti domiciliari, dovrà ora scontare un cumulo pene per complessivi 2 anni e 9 mesi.

