INIZIATIVA BENEFICA PER I BAMBINI DEL BROTZU In questi giorni, presso gli Ospedali dell’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari, si terrà la 2^ Edizione dell’Iniziativa Benefica “GSA FOR CHILDREN”, durante la quale gli Operatori Antincendio della Società G.S.A. (Gruppo Servizi Associati), impegnati quotidianamente a garantire la Sicurezza Antincendio all’interno dei suddetti Ospedali, prevederanno a consegnare delle Uova di Pasqua, ai piccoli ricoverati, con la speranza di riuscire a strappare un sorriso a dei bambini che, loro malgrado, si trovano costretti a trascorrere le Festività Pasquali all’interno delle stanze di degenza degli Ospedali.

L’iniziativa è stata resa possibile esclusivamente grazie al contributo volontario dei numerosi Operatori Antincendio della G.S.A. che operano in Sardegna, che si ripromettono, vista anche la bellissima esperienza vissuta e il successo ottenuto lo scorso anno, di replicarla anche in futuro.

