Un milione di euro ad Agris da destinare al comparto equino regionale: lo stanziamento, già approvato dal Consiglio regionale in finanziaria, è stato autorizzato dalla Giunta su proposta dell’assessore all’Agricoltura Pier Luigi Caria.

Cinquecentomila euro sono destinati al finanziamento di montepremi sulle corse ufficiali e per la realizzazione di giornate aggiuntive del calendario regionale. L’obiettivo, in questo caso, è quello di rilanciare l’attività ippica sarda.

Altri 135mila euro sono stati dedicati al settore dell’allevamento: 125mila per il programma che prevede raduni di puledri di 2 e 3 anni in funzione delle attività agonistiche; 10mila euro sosterranno invece la partecipazione di capi selezionati in Sardegna al prestigioso appuntamento della Grand Semaine de Pompadour in Francia; 55mila euro sono destinati per il programma Endurance (15mila per le 5 tappe del circuito regionale, 30mila per la gara internazionale di Tanca Regia o Arborea e 10mila euro per la finale del circuito regionale); 50mila per il programma Cce (Concorso completo equitazione); 210mila per la specialità salto a ostacoli, mentre gli ultimi 50mila restano, più in generale, a favore del comparto.

“Le risorse dedicate al mondo del cavallo – ha commentato l’assessore all’Agricoltura Pier Luigi Caria – hanno la forza di rimettere in moto un settore che negli scorsi anni era stato trascurato e che invece può dare tanto in termini di occupazione e di promozione della nostra Isola nel mondo”.

Commenti

comments