Incidente con un quad sul Supramonte di Baunei (Nu). Nelle prime ore del pomeriggio i carabinieri del paese sono intervenuti in località Serra Clesules i per prestare soccorso a due giovani che nell’affrontare un sentiero di penetrazione agraria che si sono infortunati a bordo di un quod.

Il mezzo si ribaltato a causa del fondo roccioso e i due passeggeri sono precipitati sul letto di un torrente. Sul posto sono intervenuti volontari del Soccorso alpino e speleologico, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tortolì e il personale sanitario del 118 di Urzulei.

La passeggera ferita è stata trasportata con l’elicottero dei Vigili del fuoco all’ ospedale San Francesco di Nuoro per accertamenti. Non è in pericolo di vita.

