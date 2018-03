“Non c’è alcuna carenza di vaccini antimeningococco”. Lo assicura l’assessore della Sanità, Luigi Arru che, in costante contatto con l’Ats/Assl di Cagliari, replica alle accuse.

“Al Santissima Trinità non si segnalano carenze di alcun tipo – aggiunge – L’ATS ha già attivato tutte le procedure necessarie per reclutare personale sanitario e rinforzare i servizi per le eventuali vaccinazioni”. Quanto alla proposta di somministrazione gratuita e generalizzata del vaccino, Arru ribadisce che “il vaccino è gratuito per chi è entrato in stretto e continuato contatto con le persone ricoverate, mentre la profilassi antibiotica è a disposizione di chiunque abbia la prescrizione del proprio medico di famiglia. La situazione attuale per numero di casi non richiede una massiccia campagna vaccinale – conclude rispondendo anche agli appelli lanciati dallo stesso Pd – ma siamo pronti ad intervenire se dovesse cambiare lo scenario”.

