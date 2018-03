Giancarlo Giannini, Beppe Grillo, Fabrizio Moro, Antonello Venditti, Patty Pravo, Ornella Vanoni, Vittorio Sgarbi, Paolo Ruffini, il musical Jesus Christ Superstar e il Balletto di San Pietroburgo.

Sono solo alcuni dei nomi, svelati dal direttore artistico del Festival della Versiliana Massimiliano Simoni, che calcheranno tra luglio e agosto il palcoscenico del teatro all’aperto della Versiliana in occasione della 39esima edizione del Festival.

Appuntamento con il recital di Beppe Gillo il 23 agosto, Paolo Ruffini con il suo ‘Pinocchio’ sarà di scena il 1 agosto, seguito da Vittorio Sgarbi il 2. Spazio alla prosa con Federico Buffa con ‘Il rigore che non c’era’ il 14 luglio. Ed ancora Alessandro Haber il 22 luglio in ‘Partono i bastimenti’. Per la danza in scena il 21 luglio il Ballett Flamenco Espanol e, il 3 agosto, il Balletto di San Pietroburgo con ‘Il Lago dei Cigni’.

L’8 ed il 9 agosto, musical protanogista con Jesus Christ Superstar firmata da Massimo Romeo Piparo.

