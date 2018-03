Una 32enne che ha dichiarato di essere siriana è stata arrestata dagli agenti della Polaria perché trovata in possesso di un passaporto fasullo. L’episodio è avvenuto ieri sera allo scalo aeroportuale di Cagliari-Elmas. La donna con un bambino di dieci mesi stava cercando di imbarcarsi su un volo diretto a Londra.

Controllando il passaporto, gli agenti hanno scoperto che era falso: un documento greco di buona fattura, ma contraffatto. La donna, interrogata, ha confermato di averlo acquistato da una persona contattata su Internet. Ha poi dichiarato che stava cercando di partire per Londra per ricongiungersi con il marito.

I poliziotti l’hanno arrestata e accompagnata in una struttura protetta in attesa del processo. Oggi è stata giudicata con rito direttissimo e condannata a 11 mesi di reclusione. Ha beneficiato dalla sospensione condizionale della pena e il giudice le ha dato il nulla osta per l’espulsione. Circa un anno fa la Polizia aeroportuale avevano bloccato altre due siriane con passaporti falsi che cercavano anche loro di imbarcarsi su un volo per l’Inghilterra.

