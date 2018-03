Notiziario di Cagliari-Torino. CAGLIARI: RIENTRATI NAZIONALI, PERSONALIZZATO PER CIGARINI – Lopez riabbraccia i suoi nazionali in vista della gara di sabato con il Torino. Di nuovo a Cagliari anche Barella, Ionita, Lykogiannis e Romagna, rientrati dai rispettivi impegni infrasettimanali. È ritornato questa mattina alla base anche Han, che ha svolto una seduta defaticante. Cigarini ha continuato nella sua tabella di marcia per il recupero dall’infortunio, dividendosi tra palestra e campo. La seduta è iniziata con una fase di attivazione a secco, quindi riscaldamento tecnico con torelli. Parte centrale dell’allenamento dedicata alla tattica. In chiusura lavoro per reparti: difesa impegnata nell’applicazione dei movimenti e sviluppo di situazioni di gioco; centrocampisti e attaccanti si sono concentrati su cross, tiri in porta e punizioni. Domani mattina nuovo allenamento per il Cagliari.

TORINO: MAZZARRI PASSA AL 3-5-2, DAVANTI BELOTTI E IAGO – Con il varo del 3-5-2, schema tanto caro a Mazzarri, il Torino si prepara alla rivoluzione di primavera: in difesa i tre centrali dovrebbero essere N’Koulou e Burdisso, con Bonifazi favorito per il ruolo di terzo nella difesa vista anche l’assenza di Lyanco. A centrocampo l’asse portante sarà ancora formata da Baselli e Rincon, con Obi a completare i tre al centro e Barreca e Ansaldi sulle fasce. In attacco spazio a Belotti e Iago Falque. Ancora indisponibili Molinaro e Lyanco.

