Nulla di fatto per l’elezione del presidente della Camera di Commercio di Nuoro-Ogliastra e tutto rinviato al pomeriggio di venerdì 6 aprile. Non sono bastate le due votazioni a maggioranza qualificata (13 preferenze su 19 consiglieri) per indicare la guida dell’ente.

Il primo scrutinio è finito con 12 voti a favore per l’uscente Agostino Cicalò (Confcommercio), due per Roberto Bornioli di Confindustria e cinque schede bianche; il secondo sempre 12 per Cicalò e sette per Bornioli. Per la terza votazione. fissata per dopo Pasqua, basterà la maggioranza semplice, cioè 10 voti per eleggere il presidente. Gli schieramenti vedono Cicalò sostenuto da Confcommercio, Confesercenti e Cna.

Confindustria e Confartigianato, alle quali si sono aggiunte oggi Coldiretti e Cia, sostengono, invece, Bornioli. Gli altri consiglieri camerali rappresentano le associazioni dei consumatori, i sindacati, le cooperative e gli ordini professionali.

