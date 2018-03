“Vittorio Sgarbi con le sue polemiche pretestuose ha dimostrato ancora una volta quanto sia efficiente l’aeroporto di Cagliari-Elmas. Gli operatori della security e gli addetti all’accoglienza hanno semplicemente fatto rispettare le regole. Senza favoritismi per vip (o presunti tali)”.

Così la Segreteria provinciale del sindacato Fesica Confsal. “Ai colleghi coinvolti e a tutto il personale dello scalo i complimenti della nostra organizzazione per aver dimostrato professionalità ed educazione. All’on. Sgarbi invece, consigliamo maggiore educazione, e da novello parlamentare, maggiore rispetto per le regole e per i lavoratori”.

