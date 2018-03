Nuvolosità in aumento a partire dai settori sudoccidentali della Sardegna, nubi associate a venti di Libeccio e a qualche scroscio di pioggia. Il meteo sta peggiorando e il motivo è ricercabile in quel grosso Vortice Ciclonico atlantico che dall’Europa occidentale sta avanzando rapidamente verso est. Dovremo tenerlo sott’occhio perché darà luogo a un severo peggioramento, soprattutto nella giornata di sabato 31 marzo.

Tuttavia, giusto dirlo, alcuni modelli matematici suggeriscono acquazzoni e temporali localmente intensi già nel pomeriggio e in particolare sui settori meridionali (Capoluogo compreso). Si tratterà dei primi impulsi instabili associati all’approssimarsi della perturbazione e la situazione peggiorerà ulteriormente nella notte di venerdì su sabato. Le prossime 24 ore saranno caratterizzate da precipitazioni localmente intense, da ovest in estensione verso le zone interne della nostra regione. Non mancherà occasione per forti rovesci persistenti e il forte abbassamento delle temperature potrebbe portare la neve attorno ai 1000 metri di quota.

La fascia orientale dovrebbe restare all’asciutto, pur senza escludere qualche sconfinamento dettato dal forte vento di Maestrale. Il vento, appunto, soffierà con forza e confermiamo raffiche localmente di burrasca con mari evidentemente agitati. Insomma, sarà una Vigilia di Pasqua davvero brutta ma in compenso proprio tra domenica e Pasquetta il tempo migliorerà con decisione e potremo programmare tranquillamente le gite fuori porta.

In collaborazione con Meteo Sardegna

