Notte di fuoco a Quartu e Quartucciu: un escavatore e tre auto sono state date alle fiamme. Il primo rogo è stato appiccato in via Ungheria a Quartu.

Qualcuno ha cosparso di liquido infiammabile un escavatore di una ditta di movimento terra e una volta appiccato l’incendio è fuggito. Le fiamme hanno avvolto l’abitacolo del mezzo da lavoro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo e i carabinieri della Compagnia di Quartu che hanno avviato le indagini.

Poco più tardi un altro incendio è stato appiccato a Quartucciu in via Monte Serpeddì. Presa di mira una Toyota Yaris intestata a una insegnate. Il fuoco si è poi propagato su altre due auto parcheggiate accanto: una Alfa Mito e una 500. Anche in questo caso il rogo è stato domato dai pompieri. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

