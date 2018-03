Nella tarda serata di mercoledì 28 marzo, in via Beethoven a Quartu Sant’Elena, un operaio 53enne del posto, mentre effettuava dei lavori di spostamento masserizie in un’abitazione, probabilmente colto da malore è caduto a terra sbattendo il capo al suolo. L’uomo è deceduto sul colpo.

Sul posto il medico del 118 ha constatato il decesso insieme ad una pattuglia della locale Stazione. L’autorità giudiziaria ha disposto il trasferimento della salma presso la camera mortuaria del cimitero di Quartu Sant’Elena, in attesa dell’autopsia.

