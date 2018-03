Il rock graffiante e trascinante di Piero Pelù, i djset di due big della consolle come Fargetta e Prezioso. Ecco i nomi di punta del Girotonno Live Show, la sezione riservata alla musica e agli spettacoli dei Girotonno, manifestazione internazionale di enogastronomia, cultura, tradizioni in programma dal 24 al 27 maggio a Carloforte, cittadina tabarchina sull’Isola di San Pietro.

Riflettori accesi sul palco allestito sul Corso Battellieri per i live, tutti a ingresso gratuito. Lo storico frontman dei Litfiba è atteso sabato 26 per una serata che si preannuncia ad alto tasso rock. Ma il giorno prima a far ballare il pubblico saranno i dj Fargetta e Giorgio Prezioso. Il 24, invece, risuoneranno le note degli indimenticabili brani di Fabrizio De Andrè riproposti dalla band Banditi e Campioni.

Il 27 spazio agli artisti locali con un live contest. A dare un tocco di magia alla kermesse torna ad animare le strade del paese il Girobuskers International con le spettacolari performance di artisti di strada, trampolieri, clown, acrobati e giocolieri.

