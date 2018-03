Sei giovani sardi per un anno in nave per imparare i mestieri del mare. Tirrenia ha rinnovato con la Fondazione Mo.So.S. (Istituto tecnico superiore per la mobilità sostenibile) il protocollo d’intesa.

L’accordo prevede un percorso formativo che coinvolgerà quattro allievi ufficiali di macchine e due allievi ufficiali di navigazione, che si sono diplomati presso gli istituti nautici della Sardegna e hanno partecipato alla selezione per la frequenza del corso organizzato dall’Its-Mo.So.S. Alla fine del progetto, i ragazzi imbarcati riceveranno il diploma di tecnico superiore-conduzione del mezzo navale-ufficiale di navigazione/ufficiale di macchina. Tra le finalità della Fondazione c’è proprio quella di sostenere l’integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, per diffondere la cultura tecnica e scientifica.

“Siamo particolarmente orgogliosi di aver rinnovato questo protocollo d’intesa, che dà la possibilità ai giovani di avviarsi ai mestieri del mare – commenta il presidente di Tirrenia, Pietro Manunta – teniamo moltissimo a questo progetto, e proseguiremo a dare il nostro contributo per far sì che il tessuto produttivo della Sardegna continui a crescere anche grazie a iniziative come questa”. Una chance di lavoro in più.

“La conferma di questa collaborazione è fondamentale soprattutto per dare l’opportunità ai giovani sardi di imparare un mestiere, quello del marittimo, in tutte le sue sfaccettature”,spiega Giovanni De Santis, presidente della Fondazione Mo.So.S.

