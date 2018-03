È indagato per omicidio stradale l’autista del camion che questa mattina, poco dopo le 9, ha investito e ucciso una casalinga a Sassari. La donna, Maria Innocenza Canu, 58 anni sassarese, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, in via Amendola, all’incrocio con via Porcellana, quando è stata travolta dal mezzo pesante, ed è morta sul colpo.

Il conducente avrebbe raccontato agli agenti della polizia locale, accorsi con il 118 e coordinati sul campo dal comandante Gianni Serra, di non essersi reso conto di averla investita. Ha sentito un rumore e ha pensato di avere perso un pezzo di paraurti, e per questo ha fermato il mezzo solo a una decina di metri dal punto dell’impatto. È stato accompagnato all’ospedale in stato di choc ed è stato sottoposto agli esami tossicologici, che hanno dato esito negativo. Il sostituto procuratore di Sassari, Maria Paola Asara, l’ha iscritto nel registro degli indagati e ora i vigili urbani cercheranno di ricostruire l’esatta dinamica della vicenda grazie anche alle immagini del circuito di videosorveglianza di una rivendita di tabacchi che si trova in prossimità dell’incrocio in cui si è verificato l’incidente. La videocamera all’esterno del negozio avrebbe ripreso nitidamente la tragica sequenza dell’incidente. Sequestrati il camion e il telefono cellulare del guidatore.

