Nessuna promozione per i non residenti nelle Isole minori nel weekend di Pasqua e Pasquetta. Quest’anno, infatti, la tariffa “Isole d’Inverno” della compagnia Delcomar copriva solo il periodo tra i 2 febbraio e il 26 marzo sulle tratte Portovesme-Carloforte e Calasetta-Carloforte.

In questo modo – denuncia il Comitato “Isole Minori della Sardegna” – “Delcomar aggrava il disagio fino a far desistere i carlofortini e proprietari di case, dal raggiungere Carloforte e riunirsi ai propri familiari o ritornare alle proprie case per la Santa Pasqua”. Secondo il comitato, “l’apporto affettivo ed economico di questi Carlofortini di nascita o adozione è per la comunità locale molto importante, ma le tariffe imposte dalla Delcomar e dalla Regione rendono troppo oneroso il collegamento e scoraggia il viaggio: infatti nessuno viaggia più”. Il Comitato, sollecita “da parte dell’assessorato ai Trasporti l’equiparazione alla tariffa residenti per tutti coloro che sono esentati per legge dal contributo di sbarco” e si augura, nel contempo, che “continuino le iniziative promozionali riservate ai turisti”.

Commenti

comments