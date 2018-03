Per quella che ha definito una “scorrettezza istituzionale”, il sindaco di Santa Giusta Antonello Figus non ha firmato il protocollo d’intesa per lo sviluppo del traffico crociere nello scalo industriale di Oristano, che ricade nel comune da lui guidato.

In una lettera al presidente del Consorzio industriale oristanese Massimiliano Daga e al presidente dell’Autorità di sistema del mare di Sardegna Massimo Deiana, il primo cittadino spiega di non voler sottoscrivere l’intesa perché approvata in sua assenza – l’invito, dice, gli è arrivato solo il giorno prima dell’incontro – e quindi senza la sua condivisione. Non verrà meno, assicura comunque il sindaco, il sostegno della sua amministrazione allo sviluppo dello scalo “negli organismi che le norme riservano agli enti locali interessati”.

Commenti

comments