A Porto Torres la Tari 2018 costerà meno.

Oggi l’amministrazione comunale ha approvato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e le tariffe relative. Grazie a una premialità di quasi 100mila euro incassata dal Comune per l’ottima performance nella raccolta della plastica, il costo per le utenze domestiche sarà ridotto.

“Nel 2017 il Conai, Consorzio nazionale degli imballaggi, ci ha premiato con quasi 98mila euro – ricorda l’assessora dell’Ambiente, Cristina Biancu – Questa somma, merito soprattutto della differenziazione della plastica, ci consentirà di decurtare l’importo per servizi del 2018, che ammonta a 3milioni e 855mila euro. Aspetti tecnici a parte, è un traguardo importante, un primo e significativo passo, merito dei cittadini”. Come spiega l’assessore del Bilancio Domenico Vargiu, “nell’applicazione delle tariffe scomputeremo un leggero vantaggio economico. Alle 8mila e 929 utenze domestiche, che rappresentano il 51% delle utenze, applicheremo una riduzione progressiva, in base al numero di componenti del nucleo familiare”. “Le famiglie risparmieranno perché il risultato raggiunto è merito loro – sottolinea il sindaco Sean Wheeler – L’obiettivo è stato e dimostra che separando correttamente i rifiuti si possono avere vantaggi ambientali ed economici”.

Commenti

comments