Sardegna all’America’s cup 2021 di vela con una sua barca: il progetto è già salpato con la Fondazione “Adelasia di Torres”. E ora dalla presidenza del Consiglio regionale arrivano benedizioni e suggerimenti per lo sviluppo dell’iniziativa. “È un progetto molto ben articolato e fortemente identitario – ha dichiarato il numero uno della massima assemblea sarda Gianfranco Ganau nel corso di un incontro con i rappresentanti della Fondazione, il presidente Renato Azara e il direttore Salvo Manca – che si sposa molto bene con l’esigenza di valorizzare la nostra isola sotto tutti i punti di vista: non solo mare, paesaggio e bellezze naturali, ma anche innovazione tecnologica, applicata ad una delle nostre grandi vocazioni, la nautica, e interventi utili per incrementare il turismo nell’arco di tutto l’anno come quello da voi anticipato sul recupero dei borghi storici”.

Un’impresa che può essere sostenuta dalle istituzioni. “Siamo di fronte ad una grande occasione – ha confermato Ganau – che la Sardegna deve cogliere sino in fondo, ecco perché credo possa essere utile l’istituzione di un tavolo regionale interassessoriale che da qui e sino al 2021 possa supportare l’iniziativa, seguendo tutti i passaggi”. Fondazione sempre più convinta.

“Il nostro è un progetto ben articolato che parte dalla costruzione in Sardegna della barca che parteciperà al trofeo più antico del mondo – hanno sottolineato i rappresentanti della Fondazione – per il quale vogliamo coinvolgere tutti i sardi, un’occasione unica per mettere in vetrina la nostra isola che avrebbe un enorme ritorno di immagine. Stiamo lavorando per interventi strutturati volti a valorizzare la Sardegna dal punto di vista economico, culturale, turistico e sociale, offrendo anche rilevanti opportunità di lavoro”.

