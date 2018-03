Avanzano a passo spedito i temporali dal mare e canale di Sardegna. Ci attendiamo rovesci localmente intensi durante tutta la Vigilia di Pasqua.

Il meteo sta peggiorando e il motivo è ricercabile in quel grosso Vortice Ciclonico atlantico che dall’Europa occidentale sta avanzando rapidamente verso est. Dovremo tenerlo sott’occhio perché darà luogo a un severo peggioramento, soprattutto nella giornata di sabato 31 marzo.

Le prossime 24 ore saranno caratterizzate da precipitazioni localmente intense, da ovest in estensione verso le zone interne della nostra regione. Non mancherà occasione per forti rovesci persistenti e il forte abbassamento delle temperature potrebbe portare la neve attorno ai 1000 metri di quota.

