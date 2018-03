Nasce a Dorgali, Marinu. E’ il rosato della Cantina Berritta, la sua sesta etichetta, e sarà in distribuzione da aprile. Da oggi lo si potrà assaporare nei locali di Dorgali e di Cala Gonone. Marinu ha origine dalle uve Cannonau coltivate nella valle di Oddoene. Un rosso vinificato in bianco, con dodici ore di macerazione con le bucce.

“I nostri prodotti sono fatti esattamente come quelli di cento anni fa – spiega Antonio Berritta, vigneron da una vita e fondatore della Cantina – la terra la diserbiamo usando la zappa e in cantina usiamo i lieviti spontanei, presenti nelle stesse uve: questo processo accompagna tutta la nostra produzione”. Il nome è un richiamo al vento che arriva dal mare.

“Abbiamo voluto creare un vino rosato in stile mediterraneo: fresco, floreale e di medio corpo. Ha un colore rosa antico – aggiunge – l’estrazione è stata delicata ma ci ha permesso di preservare freschezza e frutto. Abbiamo lavorato anche in totale assenza di ossigeno per evitare qualsiasi ossidazione”. La Cantina Berritta produce anche i Cannonau Nostranu e Thurcalesu, il Cannonau classico Monte Tundu e il blend di Cannonau e Syrah Don Baddore, oltre al suo particolare e unico bianco Panzale, nato dalla riscoperta dell’omonimo vitigno autoctono, già in commercio con la nuova annata.

“Abbiamo pensato di presentarlo subito alle persone a noi più care e che ci stanno vicino – conclude Antonio Berritta – ovvero i tanti dorgalesi che ci accompagnano con i loro suggerimenti nel nostro percorso. Ci fa piacere condividere con loro e magari anche con qualche visitatore di passaggio, la nascita del nostro vino rosato”.

Commenti

comments