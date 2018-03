Lavoratori del Centro di accoglienza straordinaria per gli immigrati nell’ex Scuola di Polizia penitenziaria di Monastir, in mobilitazione. La Cgil annuncia la proclamazione di uno sciopero ad oltranza se la Cooperativa sociale Ippocrate, gestore in Rti del centro, non pagherà gli stipendi di gennaio e febbraio di quest’anno.

“Inoltre, la Cooperativa sociale Azione sociale, altra Società componente il raggruppamento incaricato della gestione, non ha ancora provveduto al pagamento della retribuzione del mese di febbraio – osserva la Fp Cgil – Chiediamo alla prefettura, alla direzione provinciale del Lavoro e alla Regione di volersi attivare, nell’ambito delle rispettive prerogative e competenze e dandone informazione alla scrivente, perché sia posta fine a questa situazione”.

