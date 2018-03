Incidente stradale sulla statale 131 al Km 155 al bivio per Bolotana in direzione nord. Cinque i veicoli coinvolti ma solo lievi contusioni per gli occupanti.

Cinque chilometri di coda si sono formati in direzione Sassari e la Polizia stradale, giunta sul posto, ha deviato il traffico.

