“L’applicazione di tariffe agevolate non dipende in alcun modo dalla compagnia Delcomar. L’applicazione di qualunque agevolazione può essere autorizzata di volta in volta esclusivamente dall’assessorato dei Trasporti, sulla base di valutazioni legate alla sostenibilità e alla compatibilità con i sistemi di compensazione del contratto di servizio”.

Lo fa sapere la compagnia di navigazione Delcomar replicando al Comitato per le Isole minori che ha sollevato la questione dello stop alle agevolazioni nel periodo pasquale. “La tariffa ‘isole d’inverno’ è stata applicata per un periodo determinato e sperimentale, sulla base di precisi limiti temporali programmati in anticipo con l’amministrazione regionale e sui quali la Delcomar, soggetto esecutore del servizio, non ha avuto discrezionalità alcuna – sottolinea il vettore marittimo – Non è dunque corretto affermare che ‘la Delcomar ha sospeso la tariffa isole d’inverno, senza sostituirla con alcuna altra tariffa promozionale’ poiché, come sempre, abbiamo solo rispettato il calendario stabilito dall’unico soggetto competente sull’argomento: la Regione Sardegna”.

Relativamente alle lamentele del Comitato la Delcomar sostiene di non comprendere “per quale motivo tali doglianze non siano mai state manifestate nel lungo ventennio di gestione del precedente vettore. La Saremar, infatti, oltre ad avere tariffe più alte delle attuali, non ha mai promosso alcuna agevolazione di questo tipo né mai essa è stata reclamata da alcun comitato”.

