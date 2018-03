Niente posti sui voli per la Capitale e scelta obbligata la richiesta di slittamento del vertice con Sider Alloys per i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil del Sulcis Iglesiente.

Il confronto, inizialmente fissato per martedì 3 aprile, sarà recuperato venerdì 9. “Abbiamo provato a prenotare un volo da Cagliari per Roma ma sino all’8 aprile non c’era possibilità – spiega Roberto Forresu della Fiom – nei periodo di festa abbiamo bisogno di un preavviso più lungo per poter programmare il viaggio”.

Inizialmente era stato previsto uno slittamento per il 4 aprile. Per i sindacati si tratta del primo confronto con la nuova proprietà dello stabilimento ex Alcoa di Portovesme. Al tavolo al Mise sarà presente anche la Regione Sardegna e Invitalia.

