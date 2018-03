Sarà una coincidenza dopo la scialba, seppur vittoriosa, prestazione del Cagliari a Benevento e quella pessima oggi al Sardegna Arena contro il Torino, ma la panchina di Lopez potrebbe essere in bilico e Massimo Rastelli è stato avvistato in città. Ufficialmente è arrivato per un rendez vous della figliola con le ex compagne di scuola cagliaritane, ma l’ex mister avrebbe incontrato Giulini ed ha cenato in un locale molto noto in città, senza preoccuparsi tanto di non farsi notare. Rastelli è ancora un tesserato del Cagliari e Tommaso Giulini non avrebbe nessuna intenzione di spendere altri (seppur pochi) soldi per accontentare la piazza, insoddisfatta delle prestazioni della squadra.

Il primo da sacrificare sarebbe proprio Lopez, con grande sollievo della proprietà, che continuerebbe così a scaricare i (suoi) problemi sul mister. La verità vera è che Lopez non ha sufficienti giocatori da Serie A a disposizione e questa non può certo essere una sua colpa.

Secondo le indiscrezioni Rastelli sarebbe pronto a riprendere la guida le Cagliari se il risultato di martedì prossimo contro il Genoa non sarà positivo.

Commenti

comments