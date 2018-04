Lunghe file questa mattina per entrare a Piazza San Pietro, in occasione della celebrazione della messa di Pasqua di Papa Francesco. I controlli di borse e zaini con i metal detector fanno sì che sia possibile avvicinarsi alla piazza solo a gruppi. I primi filtri delle forze di sicurezza sono posizionati anche a centinaia di metri dalla piazza. Sono chiuse al traffico delle auto non solo via della Conciliazione ma anche alcune delle strade minori intorno al Vaticano che normalmente restano aperte anche la domenica. Diversi i sacerdoti che debbono concelebrare col Papa, con le vesti in mano, a fare la fila con i pellegrini, segno che l’accesso alla piazza oggi è super-controllato per tutti.

Commenti

comments