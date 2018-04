Il Ministero dei Beni Culturali ha approvato la Proposta d’inserire Su Pallosu nella lista del Patrimonio Umanità Unesco e 10 milioni di euro dell’Unione Europea sono stati stanziati per la ricostuzione delle nuove Capanne di Su Pallosu.

E’ stato presentato oggi presso la sede l’Unione dei Comuni “Costa del Sinis-Terra dei Giganti”, il progetto UNESCO che ridarà vita all’antico borgo della Marina di San Vero Milis, nell’ambito del percorso della Programmazione Territoriale.

Parte attiva del Progetto sarà il Fondo Ambiente Italiano, che aveva approvato l’idea progettuale dell’Associazione Culturale Amici di Su Pallosu dopo la vittoria proprio di Su Pallosu nel Concorso Luoghi del Cuore 2014, sottoscritto da 6.626 cittadini

Sarà realizzata una “Casa del Territorio” con tre capanne in falasco a fini culturali-museali, nell’area del camping attualamente abbandonato e in mano ai vandali di Sa Mesa Longa.

A Su Pallosu è stata riconosciuta la sua valenza storica e naturale come area archeologica nuragica, la presenta dell’antica tonnara e la rara presenza italiana della specie botanica floristica Eliantemo/Testa di Micio.

“Dopo anni di battaglie-ha dichiarato Andrea Atzori, Presidente dell’Assocazione Culturale Amici di Su Pallosu- questa è la svolta per il Turismo della nostro territorio e dell’intera Sardegna.E’ stato un iter lunghissimo, ma ora la rinascita può cominciare”.

Commenti

comments