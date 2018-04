A poco più di una settimana dai campionati italiani classi olimpiche di Genova, i ragazzi di “Ajò to Tokyo” ritornano in regata, domani 2 aprile, al Trofeo Princesa Sofia a Palma di Majorca.

La Gara è la prima tappa dell’Eurosaf, il circuito europeo per le classi Olimpiche alla quale parteciperanno, nella classe RSX, oltre 100 uomini e oltre 70 donne. Presente a Palma Marta Maggetti, che ritorna in gara dopo lo stop forzato a causa di una fastidiosa ferita ad una mano che, con i continui allenamenti in mare, faticava a rimarginarsi.

La surfista cagliaritana si presenta alla regata spagnola per riconfermarsi, dopo l’ottima prestazione ottenuta un mese fa alla World Cup di Miami, tra le migliori al mondo della disciplina. Carlo Ciabatti cercherà, invece, di bissare la bella prestazione dello scorso anno, che lo aveva visto, dopo un difficile inizio, riuscire ad entrare tra i primi dieci atleti che partecipano alla Medal Race, la regata finale per assegnare appunto le prime dieci posizioni.

