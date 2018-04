Tragedia di Pasqua a Calimera dove un uomo é morto dopo essere precipitato dal lucernario sovrastante la tromba delle scale della palazzina in cui viveva e in cui stava riparando l’antenna televisiva condominale. La vittima é Emanuele Corlianò, di 37 anni del posto. Mentre era al lavoro sul tetto, il vetro del lucernario si é rotto facendo così precipitare l’uomo lungo la tromba delle scale per alcuni metri. Vani i soccorsi dei sanitari del 118. La tragedia si é consumata sotto gli occhi dei due figlioletti della vittima.

