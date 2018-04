Sei persone trasportate in ospedale per un principio di intossicazione, tra cui tre bambini, e un terrazzino danneggiato. E’ il bilancio dell’incendio scoppiato oggi pomeriggio in una abitazione in via Tiepolo, a Cagliari.

Un barbecue ha preso fuoco mentre i proprietari preparavano il pranzo. In quel momento in casa c’erano sette persone, tra le quali tre bambini. I presenti hanno provato a spegnere il fuoco, .ma senza riuscirci. Le fiamme hanno raggiunto l’esterno della cucina. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco e le ambulanze del 118. I pompieri hanno velocemente spento il fuoco, prima che si propagasse al resto delle casa.

Una mamma con i tre bambini sono stati trasportati all’ospedale Brotzu per essere visitati, mentre due adulti sono stati invece portati al pronto soccorso dell’ospedale Marino. Nessuno ha riportato ferite o ustioni, tutti hanno respirato il fumo e i medici, vista anche la presenza dei minori, hanno preferito portarli in ospedale per alcuni esami.

Commenti

comments