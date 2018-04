I segni di Fuoco riusciranno ad intraprendere scelte importanti e definitive sia in campo amoroso che lavorativo. Ci saranno ritorni e colpi di fulmine, chiarimenti e nuovi amori. Chi è in procinto di realizzarsi professionalmente, brinderà presto ad un importante traguardo. I segni di Terra, invece, si sentiranno come rigenerati ed affronteranno con grinta e determinazione le sfide del domani. Chi è uscito da una delusione sentimentale troverà la forza per guardare avanti e per dimenticare. In ambito lavorativo ci saranno novità interessanti. Sono previsti nuovi accordi e contratti. Passiamo ai segni d’Aria. Sguardi intriganti, nascita di sentimenti profondi e sinceri. Si apre una fase bellissima, degna di essere vissuta intensamente. Sbocceranno nuovi amori e molte amicizie cederanno il passo all’attrazione. La sfera lavorativa è in netta ripresa. Guadagni in aumento e soddisfazioni al top. E per finire… i segni d’Acqua. In arrivo occasioni d’oro per incontrare la potenziale anima gemella. L’insoddisfazione di fondo creerà battibecchi e discussioni con la persona amata facilmente risolvibili attraverso il dialogo sincero e la condivisione sentita di intenti e di obiettivi. Si apre una fase interessante sotto il profilo strettamente professionale. Estro e creatività porteranno ad abbracciare nuovi progetti. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: consoliderete ulteriormente le tappe che avete raggiunto fino a questo momento. Chi è uscito da una relazione un po’ sofferta, invece, troverà la forza per guardare avanti, per pensare al domani con maggiore fiducia. L’oroscopo annuncia che, con lo sguardo benevolo di Urano, sarete letteralmente investiti da cambiamenti importanti e soprattutto immediati, definitivi. Le coppie potranno pensare felicemente al grande passo. I single, invece, saranno folgorati da colpi di fulmine che destabilizzeranno le loro giornate. In questi giorni, grazie al favorevole mix astrale, potrete sistemare una questione con un ex lasciata in sospeso per troppo tempo. Venere e Mercurio garantiscono incontri mozzafiato. Forse non saranno impegnativi, ma lasceranno comunque il segno.

Lavoro: le vostre giornate pullulano di cose da fare, di documenti da sistemare, di faccende burocratiche da risolvere. La settimana è ricca di interessanti prospettive. Chi è in cerca di un impiego o in procinto di concludere un iter formativo, riceverà, come annuncia l’oroscopo, ottime news. Venere facilita gli incontri e aiuta ad intensificare i contatti utili per le occasioni di lavoro. Per molti nativi, sarà il caso di rivedere gli obiettivi che, nei mesi addietro, non hanno dato i risultati sperati. Mercurio offre occasioni di miglioramento, idee vincenti per dimostrare al capo ed in primis a voi stessi quanto valete. Se i nuovi incarichi non danno solide garanzie per il futuro, non scoraggiatevi. Chi intende cambiare ruolo o mansione può farlo ma deve pesare attentamente le parole con i superiori.

Toro

Amore: dovete mettercela tutta per liberare il vostro cuore da un peso che vi trascinate dietro da fin troppo tempo ormai. Sono previsti incontri fortunati per chi è single, che sconvolgeranno totalmente le prossime giornate. I rapporti a distanza vivranno un periodo di comprensione. E’ il momento giusto per trasformare un’avventura in qualcosa di più serio. Ragionateci su. Chi è in coppia, invece, dovrà dosare bene le parole per non rischiare di offendere la sensibilità della persona amata. Chi sta attendendo una risposta dal partner in merito ad una decisione, otterrà, come annuncia l’oroscopo, qualcosa di gradito oppure una vera e propria dichiarazione di intenti. Chi nel corso degli ultimi mesi ha dovuto affrontare le conseguenze di un abbandono o di un tradimento, ora vivrà finalmente un periodo più disteso e sereno.

Lavoro: i pianeti spronano a puntare verso altri traguardi e nel contempo, a godervi le posizioni raggiunte con un occhio attento a ciò che potete ancora fare. Le idee non mancano e vi porteranno molto lontano, a tagliare ambiti traguardi. Marte offre occasioni irripetibili per i vostri guadagni. E’ richiesto un ultimo, piccolissimo sforzo prima di brindare ad una promozione, ad un avanzamento, all’esito positivo di un test. L’euforia che caratterizzerà certi momenti vi porterà a gettare nel dimenticatoio scadenze e bollette… prestate molta attenzione a quel che è scritto in agenda. Le stelle svelano che le vostre giornate saranno allietate da ottime notizie, nuovi accordi e contratti. I liberi professionisti vedranno i loro sforzi ampiamente ripagati. E’ un buon momento, su col morale!

Gemelli

Amore: riuscirete a risolvere molti problemi con la persona amata. E questo perché migliora il dialogo di coppia anche grazie all’intervento di persone esterne, amici e parenti, che non vogliono altro che il vostro bene. I single, invece, potranno sfruttare le occasioni mondane più svariate per fare ottimi incontri. Una persona colpirà il vostro cuore all’improvviso e sarà amore a prima vista. Tenete d’occhio una collaborazione professionale pronta a cedere il passo ad un sentimento profondo e sincero. Con Venere nel segno, riuscirete ad apparire affascinanti e dotati di un alone di mistero che intrigherà non poco. Le emozioni spesso vi disorientano e vi fanno paura? Vivetele liberamente, senza banalmente lasciarvi completamente assorbire o soffocare da esse.

Lavoro: con lo sguardo benevolo di Mercurio, è il momento di sfoderare le vostre armi migliori e di puntare sulla cooperazione e sul lavoro di squadra per ottenere risultati vincenti in breve tempo. Chi si trova in difficoltà, non deve esitare a richiedere al più presto una consulenza. Sono in arrivo grandi cambiamenti per chi ambisce a posizioni migliori o sta contemplando un trasferimento all’estero. Il cielo è sereno, sgombro di nubi grigie. Cercate di evitare le critiche in ufficio e puntate ad essere concreti. Porterete a termine più cose contemporaneamente col rischio di commettere errori ed imprudenze. Appena potete, fate un resoconto di quel che c’è da realizzare ancora e di ciò che, invece, intendete portare a termine in tempi record. Entro fine settimana, potreste fare una scelta importante riguardante un programma a lunga scadenza.

Cancro

Amore: Marte vi rende nervosi ed inquieti, forse anche un po’ tendenti al dramma. Questo almeno fino a metà settimana. Nel week-end la situazione tornerà a normalizzarsi. Attenzione. L’introversione vi porterà a commettere errori ed imprudenze. Rischierete di deludere le aspettative del partner o di una persona incrociata da poco. Tranquillizzatevi. Cercate di superare blocchi e tensioni aprendo il vostro cuore a chi vi vuole bene. Le coppie ben salde e collaudate, invece, riusciranno a fugare dubbi e perplessità con la voglia di realizzare progetti in comune, di edificare il nido d’amore. I cuori solitari, dopo tanto vagare, troveranno una persona molto stimolante con la quale riusciranno a passare serate spensierate ed all’insegna del divertimento.

Lavoro: l’oroscopo annuncia una settimana molto fortunata dal punto di vista lavorativo, grazie a Giove che vi aiuterà a consolidare ulteriormente i vostri sogni di carriera ed a renderli fattibili, concreti. Riuscirete finalmente a soddisfare qualche piccolo capriccio ed a farvi notare da persone esperte o autorevoli. Non mancheranno colpi di scena ed imprevisti, in apparenza molto fastidiosi che, come svelano le stelle, si risolveranno da sé, senza creare grossi intoppi. Chi è in procinto di portare a termine un compito gravoso, non deve strafare. Sul posto di lavoro, risolvete i conflitti con calma e pazienza, senza sbottare. Il periodo è ottimo anche per chiarire un alterco con un collaboratore. Le vostre intuizioni sono molto valide. Nei prossimi giorni, riuscirete a colpire il bersaglio giusto.

Leone

Amore: in arrivo situazioni intriganti, pronte a lasciare un segno indelebile nel vostro cuore. Le love story che nasceranno in questo periodo metteranno radici. Le coppie riusciranno a recuperare il tempo perso a litigare ed a fossilizzarsi sulle proprie posizioni progettando una vacanza rilassante oppure abbracciando idee comuni. Il fine settimana, in particolare, è da passare accanto a chi si ama, lontano dalle preoccupazioni. Chi ha ha vissuto una crisi, invece, vivrà finalmente un periodo più disteso e rilassante. L’oroscopo garantisce sorprese ed incontri mozzafiato per i cuori solitari in cerca di avventure. Ritorni dal passato saranno ben accetti. Non allontanatevi di nuovo da una persona che vi ha voluto veramente bene. Provate ad ascoltare che cosa ha da dirvi.

Lavoro: i pianeti sono pronti ad ampliare i vostri orizzonti. E’ il caso di approfittarne. Chi è in cerca di lavoro, deve battere tutte le piste possibili ed indirizzare l’attenzione anche all’estero. Ci saranno momenti no, caratterizzati da lungaggini burocratiche e intoppi di vario genere, soprattutto nella realizzazione di un nuovo investimento. Il periodo è interessante anche per risolvere, una volta per tutte, un problema di natura legale. Molto favoriti accordi commerciali, compravendite e negoziati in generale. In ufficio, il clima è positivo e collaborativo. Tuttavia, diffidate dai falsi amici. I guadagni sono stabili e per molti nativi in aumento. I pensieri legati alla sfera delle finanze sono solo un ricordo lontano. Chi sta aspettando una telefonata o magari una conferma, non deve sentirsi sfiduciato, ma al contrario, reagire con ottimismo.

Vergine

Amore: la sfera sentimentale, in questi prime battute della primavera, riesce a darvi quella sferzata di energia in grado di donare una luce nuova alle vostre giornate. Le coppie riusciranno a vivere momenti unici ed eccezionali, a ritagliarsi spazi importanti per risolvere i problemi che, negli ultimi tempi, hanno ingrigito il rapporto. Marte e Venere vi lanciano occhiate dolci e garantiscono momenti di assoluto romanticismo e relax accanto a chi si ama. I cuori solitari vedranno realizzarsi un sogno d’amore. Potrebbe trattarsi di un ritorno di fiamma o ancora del trasformarsi di un flirt o di un’amicizia in un sentimento profondo e sincero. Non sono da escludere incontri folgoranti e soddisfacenti con persone che sembrano non rispecchiare in tutto e per tutto il vostro tipo ideale provateci!

Lavoro: Mercurio, come svela l’oroscopo, è pronto a far decollare le vostre idee, a renderle uniche e vincenti. E’ il momento giusto per mettere a segno un colpo importante, per pensare ad un nuovo progetto o per realizzare, concretamente, un nuovo investimento. Saturno aiuta a rendere possibili i vostri desideri e presto, riuscirete ad uscire anche da una situazione molto pesante a livello psicofisico. In ufficio, farete i conti, soprattutto nei giorni cruciali della settimana, con lo spirito polemico ed ipercritico che vi caratterizza per natura. Moderate il tono durante le discussioni. Evitate scontri con l’ambiente circostante. Giove aiuta i nativi che hanno un problema legato ad una vendita o ad un acquisto a prendere una tempestiva decisione.

Bilancia

Amore: momenti di riflessione e di turbamento emotivo vi porteranno a riconsiderare il rapporto con la persona amata. Le stelle, però, promettono riappacificazioni e riconciliazioni nonché promesse speciali da fare a chi si ama. Non sottovalutate incontri ed occasioni che potrebbero rivelarsi molto positivi per chi è alla affannata ricerca dell’anima gemella. Chi sta cercando tranquillità e desidera un amore sincero sarà accontentato. Marte vi rende molto concentrati e attenti ai dettagli. Potreste risultare fin troppi pignoli e polemici ed innervosire chi è accanto a voi. I single, allegri e giocosi, stringeranno con facilità nuove amicizie, anche via social! Aspettatevi delle sorprese molto gradite, quali il ritorno di una persona con la quale avevate smarrito i contatti.

Lavoro: in arrivo proposte interessanti, pronte ad aprire nuove prospettive e soprattutto, a dare garanzie da non trascurare per il futuro. Ci saranno rinnovi, lodi e promozioni. Non mancheranno i momenti di sconforto a causa dei transiti negativi e pesanti di alcuni pianeti. Chi è in cerca di un impiego, non deve accontentarsi di lavoretti temporanei, ma puntare a realizzarsi. Determinati e concentrati, i nativi che studiano otterranno grandissime soddisfazioni. In ufficio, non mancheranno litigi e incomprensioni, facilmente risolvibili con calma e diplomazia. Non addossatevi responsabilità che non vi riguardano. In questo periodo, chi deve affrontare una spesa imprevista, potrà contare su guadagni extra molto promettenti provenienti da hobby o passioni.

Scorpione

Amore: le coppie vivranno giornate intense, contraddistinte da passione e forte attrazione. Si avrà voglia di uscire, di condividere momenti unici e romantici insieme. I single, nonostante l’opposizione di Venere, saranno sensuali e sfrontati, pronti a fare conquiste audaci. La settimana è ottima per vivere emozioni forti e per lanciarsi in incontri mozzafiato. Chi ha sofferto a causa di una delusione, avrà modo di recuperare il tempo perduto. Le storie salde e solide potranno lavorare senza interferenze ad un progetto. Chi è favorevole ai viaggi e ama muoversi, cambiare locali e luoghi di svago, s’imbatterà in persone molto attraenti. I nativi indecisi tra due relazioni devono effettuare al più presto una scelta per non alimentare inutili sofferenze.

Lavoro: si apre, come annuncia l’oroscopo, una fase molto interessante per chi intende tagliare un traguardo importante. Riceverete molte conferme nei prossimi giorni e soprattutto risposte che attendavate da diverso tempo ormai e in cui non credevate più. Sul posto di lavoro alcune situazioni creano disagi e tensioni? Parlatene apertamente con il capo. Chi intende lasciare una professione oppure chiudere un’attività a causa della troppa stanchezza, non deve commettere l’errore di lasciare il certo per l’incerto. Giove garantisce colpi di fortuna e soprattutto, energia da vendere. Mercurio, invece, vi da’ una mano a non sottovalutare i dettagli nell’ambito di un progetto e soprattutto, a non crearsi false aspettative. Infine, conoscerete, anche tramite social, persone molto utili per la vostra carriera.

Sagittario

Amore: sarete travolti da un’ondata di emozioni positive. L’oroscopo annuncia che se vi tratterrete, allora significa che c’è qualcuno che occupa ancora un posto importante nel vostro cuore e che non avete ancora dimenticato. Tutto ciò non vuole dire che questa settimana sarà connotata da blocchi! Anzi! Riuscirete a raggiungere importanti risultati dopo un’attenta riflessione sulla vostra attuale situazione sentimentale. Le coppie, invece, saranno molto affiatate e vivranno atmosfere uniche tra le lenzuola. Il partner, però, in certi momenti, si preoccuperà dei vostri silenzi. Spiegategli che sono di raccoglimento interiore. Dialogo e ironia, inoltre, aiuteranno i cuori solitari a fare promettenti incontri e conquiste. C’è chi incrocerà lo sguardo dell’anima gemella e non se ne renderà nemmeno conto.

Lavoro: i pianeti vi rendono attenti, scrupolosi e riflessivi e tutto ciò vi consentirà di raggiungere traguardi importanti in brevissimo tempo. Forti e determinati, riuscirete a brillare, a trovare soluzioni ingegnose e creative per risolvere anche i problemi in apparenza più ostici. Riuscirete a stringere nuove amicizie che, nei prossimi mesi, si riveleranno interessanti per intraprendere un nuovo investimento. I dubbi che vi hanno tormentato nelle scorse settimane saranno solo un lontanissimo ricordo. Se ci sono stati dei blocchi riguardo alla sfera delle finanze, già entro questa settimana riuscirete a rimediare. Tornano a riaffacciarsi tutte quelle opportunità che vi erano distrattamente uscite di mano… Coglietele al volo. In ufficio, molte tensioni cederanno il posto all’armonia finalmente!

Capricorno

Amore: brio e vitalità, come annuncia l’oroscopo settimanale, saranno le costanti che caratterizzeranno i rapporti di lunga data. Quelli in procinto di sbocciare, invece, vivranno una settimana molto profonda, intensa e passionale. Con i gesti, farete capire alla dolce metà che siete pronti ad ufficializzare il rapporto o addirittura ad impegnarvi seriamente per una convivenza. L’energia erotica vi trasporterà verso sentieri di puro piacere. Ciò consentirà ai cuori solitari di vivere giornate elettrizzanti ed incandescenti. Susciterete forti sensazioni in chi vi è vicino. E non saranno da escludere ritorni di fiamma. Marte è foriero di emozioni bollenti tutte da vivere… anche solo per una notte! Venere assicura che tutto può accadere. I rapporti incrinati avranno modo di rinsaldarsi; ciò in cui non speravate più oramai avrà modo di riaffacciarsi nelle vostre giornate.

Lavoro: l’energia psicofisica è in forte aumento. La creatività ha modo di esprimersi ai massimi livelli. Molti progetti decolleranno e raggiungerete il posto di lavoro con il sorriso stampato sulla faccia . E ciò vi sarà di grande aiuto per affrontare con successo gli impegni della giornata. Brillanti e lucidi, raggiungerete ottimi risultati anche se siete in procinto di affrontare un test oppure un esame importante. Attenzione a non essere troppo avventati. Se c’è da prendere una decisione di una certa rilevanza meglio chiedere consiglio ad una persona esperta. Giove garantisce colpi di fortuna che investiranno soprattutto chi ha un’attività a diretto contatto con il pubblico. E’ il momento di chiarire quelle fastidiose situazioni che hanno creato discussioni e bruschi mutamenti. Le stelle sono con voi, fatelo adesso, non rimandate!

Acquario

Amore: i progetti di coppia andranno avanti senza ripensamenti, sospinti dal vento della passione. Le coppie ben collaudate vivranno giornate molto stuzzicanti dal punto di vista dell’Eros. I cuori solitari, invece, potranno lanciarsi con sicurezza in avventure scacciapensieri, mentre chi ha infranto un legame ormai logorato dai dubbi e dalle incomprensioni avrà modo di ripartire. Fatevi avanti senza tentennamenti se qualcuno riesce a catturare la vostra curiosità. Venere annuncia che è arrivato il momento di rischiare e di non sottovalutare le persone conosciute nei mesi addietro. Potreste vivere emozioni speciali con un amico e le sensazioni che proverete scuoteranno non poco il vostro animo. Attenti alle bugie ed alle contraddizioni: chi deve effettuare una scelta tra due storie rischierà di essere scoperto!

Lavoro: tenere a bada l’impazienza, l’ardente desiderio di raggiungere tutto e subito non sarà facile questa settimana. A peggiorare la situazione, ci saranno collaboratori o colleghi che con i loro atteggiamenti, non faranno altro che acuire il vostro nervosismo. Chi è contento di come sta procedendo la propria attività, invece, non incontrerà particolari ostacoli. I guadagni sono in aumento e consentono di tamponare le spese impreviste per la casa. L’oroscopo sconsiglia di fare scelte dettate dalla fretta. Molti accordi potrebbero cambiare all’ultimo momento ed accentuare stress e agitazione. L’umore migliorerà significativamente nel fine settimana quando riuscirete ad effettuare anche incontri molto promettenti per la carriera.

Pesci

Amore: sarete molto affettuosi e presenti. Assisterete la persona amata in qualsiasi circostanza. E’ il momento giusto per concretizzare, per fare un passo importante ( matrimonio, bebé, casa) . I rapporti di vecchia data passeranno una settimana molto tranquilla. A casa regnerà un’atmosfera di pace e di sintonia costruttiva. Emozioni tutte nuove, invece, vivranno i nativi in procinto di ufficializzare un rapporto. I single, come svela l’oroscopo, faranno incontri sfavillanti. Chi ha chiuso da poco una storia, invece, potrà contare su nuove significative esperienze. Il mix astrale di questi giorni aiuta a distrarsi senza sensi di colpa, in tutta serenità. E’ il momento giusto per fare una dichiarazione d’intenti, una proposta. Con l’aiuto di Venere, direte cose che, fino a qualche mese fa, non avreste mai pensato di dire.

Lavoro: carichi di impegni ma anche di ottime prospettive. Il periodo è ottimo per fidelizzare clienti, proporsi, stilare la lista degli obiettivi da raggiungere entro i prossimi mesi. Molti di voi riceveranno, finalmente, risposte attese da tempo. Ed il bello è che saranno molto gradite. Molti rapporti, però, sono da rivedere e da rivalutare soprattutto se non hanno dato i frutti sperati. La vostra mente sforna idee brillanti, vincenti che riusciranno a svilupparsi ulteriormente in futuro. Precisi, puntuali e metodici, riuscirete ad affinare ulteriormente le vostre doti migliori. Un cambiamento apporterà innumerevoli vantaggi e sarà ben accetto. L’oroscopo annuncia che, in generale, per tutto il mese di aprile, riuscirete a tracciare la strada per maggiori guadagni e garanzie future.

Commenti

comments