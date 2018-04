Incidente stradale a Torpè.

I carabinieri sono intervenuti ieri in località Binzarena, per prestare soccorso a due giovani.

I due avrebbero perso il controllo dell’auto alle porte del paese finendo la loro corsa su un terreno privato. Le cause sono ancora in fase di accertamento. Entrambi sono stati trasportati in ospedale dal personale del 118.

