“Per l’ennesima volta la Giunta ha tradito gli impegni sulla nuova continuità aerea. Pigliaru si dimetta e risparmi all’isola altri 10 mesi di proclami inutili”. Così Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia, commenta le dichiarazioni dell’assessore dei trasporti sugli incrementi dei voli Alitalia per il controesodo di Pasqua.

“Avevano annunciato il varo della nuova Ct1 per Roma e Milano entro il mese, ma dopo quattro anni di annunci restano con un pugno di mosche in mano. E soprattutto negano alla Sardegna una continuità degna di questo nome – attacca – anche in questi giorni la Sardegna è isolata, risulta difficile trovare un posto con danni gravi al diritto alla mobilità dei sardi e all’economia turistica, che non viene messa nelle condizioni di cogliere l’occasione derivante dalla deviazione del flussi derivante dalla situazione di instabilità presso altre mete turistiche concorrenti”.

Secondo Cappellacci, “della continuità 2, quella per Verona, Napoli, Bologna e Torino cancellata da Pigliaru nel 2014 neppure parlano più. Né parlano più dalla continuità marittima: possibile che presidente e assessore non abbiamo nulla da dire sulla recente decisione dell’antitrust, che ha sanzionato la condotta di Tirrenia e Moby? La Sardegna ha bisogno di una Giunta che abbia coraggio, che prenda decisioni anziché mandare solo comunicati stampa per celebrare il nulla e contrabbandarlo come successo”.

