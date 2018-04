Spiagge prese d’assalto, ma anche diverse presenze nei luoghi prìncipi della cultura sarda come i nuraghi Losa, il Santuario di Santa Cristina, ma anche Barumini e la Barbagia. E al ritorno tutti in fila in auto, soprattutto sulle strade che collegano le località balneari più frequentate. Come la Provinciale 17 da Villasimius e la nuova Statale 125 e, sul fronte opposto, nella Statale 195, di ritorno dalle affollate spiagge di Tuerredda, Chia e Santa Margherita.

Riscontrato traffico intenso anche sulla Ss128 sin dalle prime ore del pomeriggio, ma senza particolari disagi. File e rallentamenti, ma nessun incidente. Stesso discorso al mattino, con centinaia di auto incolonnate verso le più note località costiere, soprattutto all’inizio della nuova 125.

