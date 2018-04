Nel pomeriggio di oggi la Guardia Costiera di Alghero, sotto il coordinamento del direttore marittimo del Nord Sardegna, il capitano di vascello Maurizio Trogu, ha soccorso un’imbarcazione a vela con il motore ausiliario in avaria, alla deriva a nord della spiaggia dell’Argentiera.

L’unica delle tre persone a bordo in grado di condurre la navigazione a vela era, infatti, stata colta da malore. Lo skipper è stato imbarcato nella motovedetta CP 871 e, dopo aver ricevuto le prime cure, è stato trasferito al porto di Alghero, dove ad attenderlo in banchina c’era un’ambulanza che lo ha accompagnato in ospedale. Le altre due persone sono rimaste a bordo del natante da diporto che è stato rimorchiato in porto ad Alghero da un’imbarcazione chiamata dai diportisti.

